Уряд Швеції вирішим передати Україні понад 500 тис. доз вакцини від коронавірусу виробника Pfizer/BioNTech. Про це заявила глава МЗС Швеції Анн Лінде, повідомляє «Європейська правда».

За словами Лінде, допомогу передали на запит України, що надійшов минулого тижня. При цьому, передають новішу версію вакцини, адаптовану до штаму «Омікрон».

Ймовірно, йдеться про Comirnaty Original/Omicron BA.1, оскільки остання затверджена адаптована вакцина від Pfizer – Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, отримала дозвільні документи від європейського регулятора та Єврокомісії лише напередодні.

«Україна буде однією з перших країн у світі за межами ЄС, які отримають нову, адаптовану вакцину», – зазначається у комюніке щодо передачі вакцини.

У ньому зазначають також, що Швеція, у пропорції до чисельності населення, за час пандемії коронавірусу стала одним з найбільших донорів вакцин для менш забезпечених країн.