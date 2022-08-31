Перші 10 машин для розвезення вакцин вже в Україні

Україна починає отримувати вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів – Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та уряду Японії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії, правця, кору-краснухи-паротиту та сказу. Загалом Україна отримає понад 1,5 мільйона доз.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) також передає Україні 30 автомобілів для транспортування вакцин для всіх регіонів країни. Першу партію із 10 автомобілів передала під час свого офіційного візиту виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел, повідомили 30 серпня у МОЗ.

Ці автомобілі оснащені спеціальним холодильним обладнанням

« Надані автомобілі-рефрижератори – це наш черговий етап до удосконалення “холодового ланцюга”, що дозволить не лише швидко розвозити вакцини у регіони, які їх потребують, а й з урахуванням залучення до цього процесу Центрів контролю і профілактики хвороб МОЗ України більш ефективно використовувати засоби імунопрофілактики. Перший пілот розвезення вакцин Центрам контролю і профілактики хвороб вже найближчим часом буде розпочато у Львівській області», – повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Надані автомобілі оснащені спеціальним холодильним обладнанням з об’ємом для транспортування вакцин 4 куб. м за температурного режиму +2…+8 С˙, що дозволить доставляти необхідний запас вакцин до будь-якого закладу охорону здоров'я в межах області.

У МОЗ повідомляють, що Україна починає отримувати вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів – Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та уряду Японії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії, правця, кору-краснухи-паротиту та сказу. Загалом Україна отримає понад 1,5 мільйона доз як гуманітарну допомогу.

«Під час війни ризик поширення інфекційних хвороб значно зростає. Тому так важливо вчасно вакцинувати дітей та дорослих. ЮНІСЕФ продовжує підтримувати Україну у цей критичний час, щоб зменшити жахливі наслідки війни для людей», – наголосила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.