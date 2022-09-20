Україна відмовилася від постачань вакцин проти коронавірусу виробників AstraZeneca та Moderna. Наразі для щеплень будуть використовувати вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac, Janssen від компанії Johnson & Johnson, а також Comirnaty від Pfizer.

Як розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, після початку повномасштабної війни Росії проти України Міністерство охорони здоров’я розірвало контракти на закупівлю вакцин від AstraZeneca та Moderna. Це зробили для економії коштів держбюджету.

«Тож Україна зараз безоплатно отримує всі вакцини лише у межах міжнародного механізму COVAX. МОЗ відмовилося від постачань AstraZeneca та Moderna у межах COVAX», – сказав Кузін на брифінгу у вівторок, 20 вересня, повідомив «24 канал».

Наразі в Україні доступно майже 5 млн доз вакцини CoronaVac, приблизно 400 тис. – Comirnaty (Pfizer) та 30 тисяч – Janssen.

Декілька тижнів через проблеми з логістикою спостерігалася нестача вакцини Comirnaty. Останню партію на 500 тисяч доз Україна отримала у липні. Відновити постачання вдалося минулого тижня: тоді доставили 400 тисяч доз Comirnaty, які до кінця тижня мають доставити у регіони.

Нагадаємо, раніше МОЗ дозволило другу бустерну дозу вакцини від коронавірусу всім охочим.