Пік захворюваності на коронавірус прогнозують на початку жовтня

На Львівщині та й в Україні загалом захворюваність на Covid-19 наближається до піку, який очікують вже на початку жовтня. Минулого тижня в області виявили 2372 нових хворих на коронавірус (позаминулого тижня 1476).

Як повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОз України Наталія Тімко-Іванченко, минулого тижня, з 12 по 18 вересня, в області провели 6410 досліджень на коронавірусну інфекцію і отримали 2372 позитивні результати. У лікарнях перебуває 414 хворих. П’ять пацієнтів померли від ускладнень коронавірусу.

Насправді хворих значно більше, але ті, у кого захворювання проходить легко, не звертаються до лікарів і не потрапляють в офіційну статистику.

Захворюваність на коронавірусну інфекцію зростає не лише на Львівщині, а й в Україні загалом і пік захворюваності очікують цього року вже на початку жовтня. Про це 16 вересня повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час загальнонаціонального телемарафону. За його словами, і наші експерти, і експерти ВООЗ прогнозують, що цього року пік захворюваності буде значно швидше, ніж у попередні роки - вже на початку жовтня. У попередні роки пік був наприкінці жовтня – початку листопада.

Наталія Тімко-Іванченко радить не забувати про соціальну дистанцію, гігієну рук, у місцях масового скупчення людей одягати маску і при найменших ознаках хвороби звертатися до сімейного лікаря.

Загалом на Львівщині від початку пандемії на коронавірус захворіло 314579 мешканців області: одужало 302724 хворих, померло 6730.