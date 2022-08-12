У Європі вже понад місяць різко зростає кількість хворих на коронавірус, зокрема, на новий підвид штаму «Омікрон» – ВА.5. Він значно заразніший за «Омікрон» і вкладає на лікарняні ліжка дедалі більше людей.

Зростає кількість хворих на Covid-19 і в Україні. За словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, минулого тижня виявили 3 893 нові випадки хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше. Від ускладнень коронавірусу померло 16 людей, тижнем раніше – 14. Новий підтип «Омікрону» вже є і в Україні. Хворих виявили у Чернівецькій області, а днями цей підтип виявили і у жінки з Волині, що приїхала з Італії.

Головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко

А яка ситуація на Львівщині? Чи новий підвид коронавірусу вже циркулює в області? Хто у групі ризику? Чи восени ми знову повернемося до маскового режиму і карантину?

На ці та інші запитання ZAXID.NET попросив відповісти генеральну директорку Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, головну епідеміологиню Львівщини Наталію Тімко-Іванченко.

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Кількість хворих на коронавірус щотижня зростає майже вдвічі

«Упродовж останніх п’яти тижнів на Львівщині чітко спостерігається тенденція до зростання нових випадків захворювання на коронавірус. Якщо спершу за тиждень було 24 нових випадків, потім – 37, 83, 116, то в останній тиждень – 218. Фактично за тиждень кількість виявлених нових випадків зросла майже вдвічі», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

За її словами, зростає і кількість хворих, яких госпіталізують до лікарень. Станом на 12 серпня у лікарнях перебуває майже 130 хворих. Перед тим госпіталізованих було 118, 99, 70. Цього тижня на Львівщині зафіксовано і два летальні випадки. Померли хворі з підтвердженим коронавірусом, які мали супутні захворювання.

За цей час найчастіше хворіли мешканці Львівського, Дрогобицького і Золочівського районів. Найбільше хворих є серед людей віком 60-69 років, 70% серед нових хворих становлять жінки.

Щодо перебігу захворювання, як твердять лікарі-клініцисти, то такого важкого перебігу, який спостерігався восени минулого року, не має. Хворі потрапляють до стаціонарів у стані середньої важкості, у частини пацієнтів є запалення легень. Утім, великої кількості людей, які б потребували інтенсивної терапії, нема.

Підтипу«Омікрону» ВА.5 на Львівщині наразі не виявлено

«Серед тих, хто захворіли на коронавірус, є люди, які повернулися з-за кордону, зокрема, з Італії, тож ми очікували, що, можливо, вони заразилися новим підвидом "Омікрону" ВА.5, який сьогодні домінує в Європі і в Америці та викликає 80% випадків захворювання, тож скерували 30 зразків у референс-лабораторію Центру громадського здоров’я МОЗ України на секвенування. Результат отримали такий: на Львівщині наразі циркулює ВА.2, який вже нам відомий», – каже головна епідеміологиня Львівщини.

Згодом у референс-лабораторію скерували ще 14 зразків тестів, але результатів дослідження ще нема.

Що відомо про новий підтип ВА.5? Він удвічі заражніший, ніж «Омікрон». «Омікрон» швидко розповсюджувався серед людей, а цей різновид є ще більш заразний. Хоча у клінічному перебігу не є важчий за той «Омікрон», з яким ми зіткнулись минулої осені.

«Підтип "Омікрону" ВА.5 до нас однозначно прийде, питання лише коли? Тут все залежить від того, наскільки активно наші люди будуть вакцинуватися. Що більше людей провакцинується, то менше у нас буде ризиків, ускладнень», – каже Наталія Тімко-Іванченко

Станом на ранок 12 серпня на Львівщині, за її словами, введено майже 2 млн 200 тис. доз вакцини проти коронавірусу. З них – половина 1 млн 100 тис. осіб отримали одну дозу вакцини і ще 1 млн 100 тис. – дві дози. А ось бустерну дозу отримали менше 100 тис. осіб.

«Вакцинація – єдиний надійний захист. Людина повинна отримати дві дози вакцини, через 6 місяців – бустерну дозу. Зараз в Україні дозволена друга бустерна доза для людей, котрим за 60 років, які мають супутні захворювання, різні імунодефіцитні стани. Друга бустерна доза вводиться через чотири місяці після отримання першого бустера», – додає Наталія Тімко-Іванченко.

Що нас чекає восени?

Якщо така тенденція буде спостерігатися і далі, каже головна епідеміологиня, то восени нас може чекати чергова хвиля захворювання на коронавірус. Наскільки вона буде інтенсивна: така, як восени минулого року, чи як навесні позаминулого року, нині спрогнозувати не може ніхто. Але ризик небезпеки залишається. Тому в лікарнях ліжка підготовлені, щоб прийняти хворих.

Не виключено, що восени ми можемо повернутися до маскового режиму і можуть бути вжиті заходи обмежувального характеру.

Хто у групі ризику?

«Оскільки відбулися генетичні зміни в "Омікроні" ВА.2, який був раніше, то теоретично заразитися новим підтипом може кожний. Але хтось перенесе захворювання і навіть про те не знатиме, у когось буде незначна нежить і покашлювання, а хтось опиниться на лікарняному ліжку. Найбільш вразливими є люди, яким за 60 років, ті, хто має супутні захворювання, різноманітні імунодефіцитні стани і, звісно, невакциновані. Вони становлять найбільшу групу ризику», – каже головна епідеміологиня.

За соціальним фактором, до найбільшої групи ризику належать ті, хто має постійний контакт з великою кількістю людей. Якщо з 1 вересня діти підуть до школи, студенти – у ВНЗ, то це дитячі, педагогічні, студентські колективи тощо.

«Тож якщо з’явилися симптоми захворювання, залишайтеся вдома, щоб не наражати на небезпеку оточуючих, бо для когось захворювання може перебігати легко, а декого воно може вкласти на лікарняне ліжко. Не підходьте близько до людей, які мають симптоми ГРЗ. І вакцинуйтеся», – радить головна епідеміологиня.

Зараз на Львівщині є вакцини Pfizer, CoronaVac і найближчим часом буде вакцина Janssen від компанії Johnson & Johnson. Зробити щеплення можна у кабінетах щеплень, які є практично при кожному медзакладі. У колективи, місця проживання внутрішньо переміщених осіб виїжджають мобільні бригади, які вакцинують на місці. Якщо охочих вакцинуватися буде багато, то за словами Наталії Тімко-Іванченко, знову можуть запрацювати центри вакцинації.