Європейська комісарка з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес у понеділок, 25 липня, попередила, що взимку на держави-члени ЄС чекає чергова хвиля Covid-19.

«На жаль, в кількох країнах відбулося тривожне зростання пандемії. Протягом останніх двох місяців ми готувалися до осені та зими, повністю усвідомлюючи, що наступна хвиля пандемії не може і не повинна додатково обтяжувати нашу економіку чи наше суспільство, особливо в той час, коли на нього вплинула війна та вторгнення в Україну та інфляція», – сказала Кіріакідес, повідомила «Європейська правда».

Вона додала, що члени ЄС повинні прискорити повторну вакцинацію проти коронавірусу для людей, які старші 60 років, а також вразливих груп. А національні системи охорони здоров’я мають підготуватися до можливих нових хвиль Covid-19, «які можуть, наприклад, поєднуватися із сезонним грипом».

Зазначимо, що на початку липня керівник напрямку загроз здоров’ю і вакцинної стратегії Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері застеріг, що в Європейському Союзі розпочинається нова хвиля захворюваності на Covid-19.