Через російське вторгнення в Україну Міністерство охорони здоров’я перестало публікувати статистику хворих на коронавірус та вакцинації, а Кабмін скасував деякі карантинні обмеження. Однак в Європі фіксують сезонне збільшення кількості хворих на ковід, а в Україні, кажуть у МОЗ, хворих побільшає восени, коли учні та студенти повернуться до очного навчання.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про можливі спалах інфекційних хвороб на тимчасово окупованих територіях, де фіксують проблеми з якістю питної води та санітарними умовами загалом.

Про те, як змінилась загальна епідеміологічна ситуація в Україні через війну, у інтерв’ю ZAXID.NET розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

***

Яка зараз ситуація в Україні з інфекційними хворобами?

У цілому епідеміологічна ситуація поки що спокійна і відповідає сезону. Останні кілька місяців ми фіксуємо зростання кількості захворювань на гострі кишкові інфекції, зокрема, бутулізму. Це пов’язано переважно з використанням несанкціонованих місць торгівлі харчовими продуктами або тим, що люди їдять м’ясні власного виробництва.

Із ризиків – ми маємо прогнози від ВООЗ щодо можливого погіршення ситуації з холерою та коронавірусом, адже, за європейською статистикою, прогнозовані показники вже на 20% перевищують реальні. За умови не достатньої вакцинації з вересня, коли школярі та студенти повернуться на навчання, можуть виникнути спалахи вакцинокерованих інфекцій.

Чи фіксуються зараз спалахи інфекцій?

Спалахів наразі немає. Було декілька підозр на дифтерію, але вони не підтвердились. Прогностично для нас найбільш небезпечним залишається кір, тому що це інфекційне захворювання швидко передається. Показники вакцинації дітей вакциною КПК (кір, паротит, краснуха) до кінця року мають досягти 65-70%.

В умовах відновлення повноцінного навчання в школах існує велика ймовірність спалаху кору, який може швидко поширитись серед невакцинованих школярів.

Ми проводимо перемовини з Міністерством освіти, щоб переконатися, що ті діти, які будуть відвідувати школи, будуть вакциновані або матимуть можливість щепитись.

Чи змінилася загалом епідситуація в Україні за час війни?

Змінилась. Ми почали фіксувати менше випадків по деяких інфекційних хворобах. Так сталось не тому, що люди почали менше хворіти, а тому, що велика кількість українців або виїхали за кордон, або перебралися в інші області й не активно звертаються до сімейного лікаря, навіть якщо підхопили інфекцію.

Чи вдається МОЗ контролювати епідситуацію на тимчасово окупованих територіях?

На жаль, ми не маємо точної інформації щодо ситуації з інфекційними хворобами на тимчасово окупованих територіях України. Ми опираємось лише на дані зі ЗМІ та посадових осіб. Ми маємо часткове підтвердження, що багато закладів охорони здоров’я продовжують свою роботу в окупації, іноді навіть відбувається процес вакцинації. Однак ми дійсно дуже обмежені в цій інформації і особливо в статистиці по інфекційних хворобах.

ВООЗ прогнозує, що через війну в Україні може спалахнути холера? Як МОЗ може запобігти цьому?

На тимчасово окупованих територіях загалом є ризик поширення кишкових інфекцій. Йдеться про всі інфекційні захворювання, пов’язані з неможливістю дотримання правил гігієни та відсутністю якісної питної води. Ми знаємо, що на окупованих територіях є проблеми з контролем якості питної води і з водоподачею загалом, тож ризики виникнення інфекційних хвороб, зокрема й холери, досить високі.

Загалом, яка зараз в Україні ситуація з ковідом?

За тиждень ми реєструємо близько тисячі випадків, однак у 90% хворим підтверджують хворобу вже в стаціонарі. Тобто, більшість хворих, що мають легку та середню форму ковіду, переносять його «на ногах», а в статистику потрапляють лише ті, хто потрапляє до лікарні. Майже 100% підтверджених випадків – це штам «Омікрон».

Рівень вакцинації в Україні суттєво знизився і на це є декілька причин По-перше, через війну та інфраструктура, що була для вакцинації, була сильно зменшена. На 30 -40% зменшили кількість мобільних бригад та центрів вакцинації.

По-друге, велика кількість людей виїхали з України, по-третє – зараз вакцинація проти ковіду є другорядним пріоритетом, порівняно з безпекою в умовах війни.

На рівні Європи рівень захворювання на ковід на 20% вищий, ніж прогнозувалося. Якщо така тенденція буде й далі, то впродовж двох-трьох тижнів частина країн повернеться до карантинних обмежень.

Йдеться не про циркуляцію нового штаму, це – сезонний підйом захворюваності, який у деяких країнах починається в липні-серпні, в Україні він припадає на вересень-жовтень.

Чи планує Україна запровадити четверту дозу вакцини від ковіду, тобто, другу бустерну?

В середині червня Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) погодила застосування четвертої або другої бустерної дози вакцини від коронавірусу й зараз МОЗ готує відповідний наказ. Однак, четверту дозу рекомендуватимуть брати лише тим людям, які мають імунноскомпроментовані стани, важкі супутні захворювання, для яких перебіг ковіду може бути важким.

Зараз Європою поширюється мавпяча віспа. Наскільки вона є небезпечною?

Мавпяча віспа є ендемічною для багатьох країн Африки, однак останні кілька місяців у Європі також фіксують кількості хворих на цю хворобу.

Україна має діагностичні спроможності, щоб встановити такий діагноз, як клінічні так і лабораторні. Всі обласні центри контролю та профілактики хвороб мають відповідні діагностичні тести.

Насправді ця інфекція поширюється дуже повільно й при проведення правильного епідрозслідування її можна швидко зупинити. Менше 1% випадків дійсно можуть призвести до смерті пацієнта, але це стається переважно через важкий перебіг хвороби чи супутні інфекційні хвороби.