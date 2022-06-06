В Україні на деокупованих територіях існує ризик спалаху інфекційних хвороб через бойові дії та обстріли окупантів, заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, наразі для України через війну існують чотири епідемічні ризики:

проблеми з питною водою;

підтоплення територій;

зупинка вакцинації;

поширення інфекційних хвороб.

Як розповів Кузін на прес-конференції в понеділок, 6 червня, фахівці епідемічних служб вже повністю дослідили деокуповані території Київської та Житомирської областей, нині дослідження проводяться в Чернігівській та Сумській областях. За словами Кузіна, проблеми з питною водою виникли внаслідок руйнувань і перебоїв в роботі інфраструктури, через це погіршилась якість питної води. Так, у Київській області з 21 зразка 2 не відповідали нормам за мікробіологічними показниками, а отже ця вода не є безпечною. Крім того, в 11 випадках вода не відповідала нормі за хімічними показниками, а це, за словами Кузіна, означає, що вона може викликати стійкі розлади стану здоров'я в людей.

Також головний санлікар вважає, що деокупованим територіям серйозно загрожує ризик поширення таких інфекційних хвороб, як педикульоз, висипний тиф, короста. Він також зазначив, що ризики епідемій збільшуються через масові поховання та удари загарбників по критичній інфраструктурі, лікарнях та хімічних об'єктах.

Водночас Кузін наголосив, що на окупованих територіях епідемічна ситуація є ще складнішою: зокрема, через масові поховання в Маріуполі і відсутність питної води місту і Донецькій області загалом загрожує епідемія холери і спалахи інших, зокрема – кишкових інфекцій. Головний санлікар констатував, що ці ризики лише зростатимуть через підвищення температури повітря.