Росіяни окупували близько 125 тис. квадратних кілометрів

Близько 20% території України наразі перебуває під контролем Росії, а Донбас майже повністю знищений. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед депутатами Люксембургу, інформує Офіс президента.

«Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території. Майже 125 тис. квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа всіх країн Бенілюксу разом узятих. Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами та снарядами, які не розірвалися», – сказав президент.

За його словами, російські війська зайшли у 3620 населених пунктів України. 1017 з них уже вдалося звільнити. Ще 2603 належить звільнити.

Майже 12 млн українців стали внутрішніми переселенцями. Понад 5 млн – це передусім жінки та діти – виїхали за кордон».

Президент зазначив, що бойові дії тривають уздовж лінії фронту, яка простягається більш як на тисячу кілометрів уздовж території Харківської області аж до Миколаївської. Він додав, що український Донбас, «колись один із найпотужніших промислових центрів Європи», зараз «просто спустошений».

«По прямій між ними – 454 кілометри. Але якщо подивитися на всю лінію фронту, а вона, звісно, не є прямою, то ця лінія – понад тисячу кілометрів. Тільки уявіть! Постійні бойові дії, які розтягнулися фронтом понад тисячу кілометрів», – сказав президент України.

Він додав, що Україна щодня потерпає від російських ракетних ударів.

На думку Зеленського, українці воюють за те, щоб «залишитися такими, якими ми є» – і «всього лише одна людина в Росії хоче не дати нам залишитися такими, якими ми є».

У зверненні до депутатів Люксембургу Зеленський закликав до ухвалення додаткових санкцій проти Росії і збільшення постачань зброї для підтримки України. Зеленський також запросив прем'єр-міністра Люксембургу Ксав'є Беттеля відвідати Київ і попросив депутатів підтримати курс України на вступ до Євросоюзу, назвавши Україну «де-факто частиною ЄС».