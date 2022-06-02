У середу, 1 червня, на Дніпровсько-Бузькому лимані, який розташований на території Миколаївської та Херсонської областей, знищено два швидкісні десантні катери російських окупантів, повідомило в ніч на 2 червня оперативне командування «Південь».

Катери росіян знищили ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ. В ОК «Південь» зазначили, що російські окупанти сховали в Дніпровсько-Бузькому лимані два швидкісні десантні катери, які перебували в готовності до диверсійно-розвідувальних дій.

«Тим часом в Чорному морі кількість кораблів, що погрожують ракетними ударами зросла до трьох, десантних – не спостерігається. Рашисти відтягнули два підбитих “потопельника” з числа “Рапторів” від Зміїного до пункту базування в Севастополі із залишками надії їх реанімувати», – додали в ОК «Південь».

Загалом на південному напрямку фронту Збройні сили України у середу ліквідували 21 окупанта. Також знищено одну зенітну та одну самохідну артилерійську установку, чотири танки Т-72, чотири одиниці броньованої техніки, три одиниці автомобільної техніки, три безпілотники та три польові пункти боєприпасів.