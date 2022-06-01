Росіяни станом на вечір 1 червня захопили близько 80% Сєвєродонецька Луганської області, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Окуповано близько 80% обласного центру, включаючи східні квартали міста. Вуличні бої тривають. На деяких вулицях наші захисники мають успіх, проведено пробні контратаки, в полоні шестеро рашистів», – написав він у Telegram.

Він наголосив, що битва за Сєвєродонецьк триватиме до кінця.

Також, за словами Гайдая, росіяни обстрілюють всю підконтрольну Україні територію Луганщини. Попри це він стверджує, що в область вдається завозити гуманітарні вантажі і вивозити звідти людей.

«Лисичанськ під українським контролем. Це вигідна у військовому плані позиція. Розташування міста на височині дає багато можливостей. Оборона міста потужна», – додав голова Луганщини.

Нагадаємо, що Сєвєродонецьк з 2014 року став обласним центром Луганської області після того, як Луганськ окупували проросійські терористи.