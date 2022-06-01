У середу, 1 червня, росіяни знову завдали ракетного удару по Львівській області. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що було чути вибухи у Стрийському районі.

«На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше» – написав він.

Пізніше у ЛОВА уточнили, що ракетний удар завдали по об'єкту транспортної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, інформації про загиблих наразі немає.

Додамо, що повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 21:24, вона тривала дві години. Повітряна тривога була оголошена по всій території України.