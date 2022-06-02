Укрзалізниця скасувала поїзд Львів – Ужгород на найближчі кілька днів. Окрім того, замінили схему руху ще кількох поїздів.

Як повідомили в Укрзалізниці, поїзд №829/830 у напрямку Львів – Ужгород поїзд не курсуватиме 2, 3, 4 та 5 червня. У напрямку Ужгород – Львів поїзд не курсуватиме 2, 3, 4, 5 та 6 червня.

Крім того, з 2 до 5 червня поїзд №6187 Львів – Мукачево курсуватиме за діючим розкладом на дільницях Львів – Стрий та Сколе – Мукачево. Натомість на дільниці Стрий – Сколе не курсуватиме.

Окрім того, поїзд № 6502/6166 Чоп – Лавочне – Львів курсуватиме на дільницях Чоп – Лавочне та Стрий – Львів. При цьому, зі Стрия поїзд вирушатиме об 11:30, Більче 11:49-11:50, Пісочна 11:57-11:58, Миколаїв–Дністровський. 12:05-12:06, Щирець 12:30-12:31, Глинна Наварія 12:47-12:48, Оброшино 12:54-12:55, Скнилів 13:01-13:02, прибуття до Львова о 13:10.

Решта поїздів курсуватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, пізно ввечері середи, 1 червня, росіяни вкотре завдали ракетного удари по об’єктах залізничної інфраструктури на Львівщині: у Самбірському та Стрийському районі. Укрзалізниця відновлює пошкоджену інфраструктуру.