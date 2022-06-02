«Укрзалізниця» попередила про затримку 13 поїздів через ракетні обстріли Львівщини
Ракетна атака спричинила суттєві затримки в русі поїздів
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Зранку у четвер, 2 червня, «Укрзалізниця» повідомила про суттєві затримки в русі пасажирських поїздів, які курсують, зокрема, через Львів. Час затримок не називають, але для пасажирів потягів вже організовують безкоштовне гаряче харчування.
Ситуація пов'язана з тим, що напередодні увечері росіяни здійснили ракетний обстріл залізниці у Стрийському районі Львівщини. Через обстріл інфраструктури є затримки у русі таких поїздів:
- № 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя
- № 18 Львів — Харків
- № 37 Ужгород — Одеса
- № 13 Київ — Солотвино
- № 45 Ужгород — Харків
- № 96 Рахів — Київ
- № 95 Київ — Рахів
- № 1 Івано-Франківськ — Харків
- № 43 Івано-Франківськ — Київ
- № 14 Солотвино — Київ
- № 38 Одеса — Ужгород
- № 25 Рахів — Одеса
- № 29 Київ — Ужгород
Окрім того, впродовж четверга, 2 червня, до станції Стрий буде обмежено рух електричок таких напрямків:
- № 6155 Львів — Лавочне
- № 6187 Львів — Мукачево
- № 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)
А поїзд № 829/830 Львів — Ужгород — Львів у четвер, 2 червня, не курсуватиме взагалі.
Для пасажирів поїздів, які затримуються «Укрзалізниця» організувала безкоштовне гаряче харчування. Їжу роздаватимуть на великих станціях.
Нагадаємо, пізно ввечері середи, 1 червня, росіяни завдали ракетного удару по Львівській області. Ракетний удар завдали по об'єкту транспортної інфраструктури. П'ятеро людей отримали поранення, медики оцінюють їх стан як легкий або середньої важкості
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