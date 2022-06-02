Зранку у четвер, 2 червня, «Укрзалізниця» повідомила про суттєві затримки в русі пасажирських поїздів, які курсують, зокрема, через Львів. Час затримок не називають, але для пасажирів потягів вже організовують безкоштовне гаряче харчування.

Ситуація пов'язана з тим, що напередодні увечері росіяни здійснили ракетний обстріл залізниці у Стрийському районі Львівщини. Через обстріл інфраструктури є затримки у русі таких поїздів:

№ 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя

№ 18 Львів — Харків

№ 37 Ужгород — Одеса

№ 13 Київ — Солотвино

№ 45 Ужгород — Харків

№ 96 Рахів — Київ

№ 95 Київ — Рахів

№ 1 Івано-Франківськ — Харків

№ 43 Івано-Франківськ — Київ

№ 14 Солотвино — Київ

№ 38 Одеса — Ужгород

№ 25 Рахів — Одеса

№ 29 Київ — Ужгород

Окрім того, впродовж четверга, 2 червня, до станції Стрий буде обмежено рух електричок таких напрямків:

№ 6155 Львів — Лавочне

№ 6187 Львів — Мукачево

№ 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)

А поїзд № 829/830 Львів — Ужгород — Львів у четвер, 2 червня, не курсуватиме взагалі.

Для пасажирів поїздів, які затримуються «Укрзалізниця» організувала безкоштовне гаряче харчування. Їжу роздаватимуть на великих станціях.

Нагадаємо, пізно ввечері середи, 1 червня, росіяни завдали ракетного удару по Львівській області. Ракетний удар завдали по об'єкту транспортної інфраструктури. П'ятеро людей отримали поранення, медики оцінюють їх стан як легкий або середньої важкості