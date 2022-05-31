Під час воєнних дій через низку причин, як-от підвищення температури повітря, погіршення якості питної води, неналежне дотримання санітарних норм через окупацію територій можуть виникати спалахи або епідемії інфекційних хвороб, зокрема – холери. Центр громадського здоров’я опублікував поради про те, як вберегтися від холери під час війни.

У ЦГЗ нагадали, що холера – це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах. Без належного лікування холера може призвести до смерті. Джерелом збудника інфекції є людина, що захворіла, або носій вібріонів.

«Холерний вібріон може зберігати життєздатність у воді протягом тривалого часу, у харчових продуктах при кімнатній температурі протягом 2-5 днів, на поверхні плодів і овочів в умовах сонячного освітлення впродовж 8 годин, при низьких температурах та у морській воді – 2 тижнів і більше, у кишківнику окремих річкових та морських тварин – декількох місяців», – розповіли в Центрі громадського здоров’я.

Симптоми холери:

частий, до 10 і більше разів на добу, пронос, через що в організмі відбувається втрата великої кількості рідини. Як наслідок – згущення крові та зневоднення;

м'язові судоми, що з'являються через втрату з рідиною мікроелементів;

загострення рис обличчя, западання очей, посиніння губ і вушних раковин;

наявність холодної шкіри (холера супроводжується нормальною або навіть зниженою температурою тіла);

втрата пружності шкіри, через що вона легко збирається в складки та дуже довго розправляється, а шкіра стоп і рук стає зморшкуватою;

задишка, різка слабкість.

Під час появи навіть одного з цих симптомів, ЦГЗ радить негайно звернутися до лікаря. Вчасне лікування допоможе одужати, тоді як відсутність лікування може призвести до смерті.

Як уникнути захворювання на холеру

Щоб уникнути захворювання на холеру, необхідно дотримуватись таких правил:

кип'ятити воду. Під час кип'ятіння холерний вібріон гине протягом хвилини;

дотримуватись елементарних правил особистої гігієни, ретельно мити руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету;

стежити за якістю харчових продуктів, не вживати їх, якщо є сумніви у дотриманні їхнього зберігання та походження;

за можливості використовувати спеціальні засоби (таблетки) для знезараження води перед її кип’ятінням;

мити овочі та фрукти перед вживанням, якщо є сумніви у якості води, то не вживати фрукти та овочі без термічної обробки;

ретельно готувати їжу, проварювати та просмажувати продукти перед вживанням.

Нагадаємо, раніше міська влада Маріуполя прогнозувала спалах у місті інфекційних хвороб – зокрема дизентерії та чуми – через велику кількість стихійних поховань у місті, непрацюючу систему каналізації та скупчення на вулицях сміття, яке ніхто не вивозить. Небезпека виникнення епідемій також зростає через літнє підвищення температури повітря.