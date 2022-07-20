В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти Covid-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами. Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін анонсував, що четверту дозу вакцини від коронавірусу отримають не всі.

Відповідні рекомендації групи експертів з питань імунопрофілактики щодо введення другої бустерної дози вакцини були затверджені наказом МОЗ № 1249 від 19 липня 2022 року, повідомили у міністерстві 20 липня.

Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину Pfizer. При цьому інтервал між першою і другою бустерними дозами має становити щонайменше чотири місяці.

Другий бустер можуть отримати:

люди віком понад 60 років

люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми

люди з інвалідністю

люди з імуносупресією

люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу Covid-19 (перелік станів тут)

люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.

Другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраїлі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС. У МОЗ нагадали, що щепитися від Covid-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Перелік пунктів за посиланням.