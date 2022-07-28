В Україні виявили новий різновид штаму коронавірусу «Омікрон». Перші 7 випадків захворювання виявили у Чернівецькій області. Про це 28 липня повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Там уточнили, що йдеться про різновид «Омікрону», який називають типом ВА.5. Наразі 7 випадків захворювання виявили у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип «Омікрону» вже є в інших регіонах. У МОЗ наголосили, що Covid-19 все ще нікуди не зник, він мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді.

Новий різновид коронавірусу вперше зафіксували ще в січні 2022 року, а відслідковувати його поширення ВООЗ почало від квітня. Цей штам є спорідненим до «Омікрона», який домінує у всьому світі від кінця 2021 року. Спеціалісти кажуть, що поки немає жодних ознак того, що штам BA.5 небезпечніший за «Омікрон» або будь-який інший варіант. Але за даними ВООЗ, штам BA.5 був причетний до 52% випадків зараження коронавірусом наприкінці червня, при цьому у США рівень захворюваності на BA.5 перевищив 80%..

Наявна інформація свідчить, що отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу.

Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму «Омікрон». Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.

Лікар-інфекціоніст з Мічиганського університету Пріті Малані каже, що цей штам коронавірусу не загрожує серйозними наслідками для тих, хто був вакцинований. Вірусологи одноголосно погоджуються з тим, що в групі ризику BA.5 знаходяться люди похилого віку без бустерних щеплень.