Машина-холодильник розвозитиме вакцини у медзаклади області

Львівщина однією з перших в країні отримала спецавтомобіль для перевезення вакцини. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надає Україні 30 автомобілів для транспортування вакцин та понад 1,5 мільйона доз різних вакцин як гуманітарну допомогу, повідомила 19 вересня генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

«Першу партію із 10 автомобілів передала під час свого офіційного візиту виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел. Надані автомобілі оснащені спеціальним холодильним обладнанням з об’ємом для транспортування вакцин 4 куб. м за температурного режиму +2…+8 С˙, що дозволить доставляти необхідний запас вакцин до будь-якого закладу охорони здоров'я в межах області», – повідомила Наталія Тімко-Іванченко.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надає Україні 30 таких автомобілів

Раніше машина-холодильник з Києва доставляла вакцини на обласну базу спецмедпостачання. Медики з закладів охорони здоров’я області приїжджали на базу з сумками-холодильниками, завантажували у них вакцини і везли у свій заклад. Якщо вакцин забракло, ще раз їхали на базу спецмедпостачання.

«Тепер не вони будуть їздити до Львова з сумками-холодильниками, а ми до медзакладів області будемо доставляти вакцини машиною-холодильником. Тепер буде більш надійніше зберігання вакцин, ніж у сумці-холодильнику», – каже Наталія Тімко-Іванченко.