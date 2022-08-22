Вакцина дозволена до екстреного застосування ВООЗ, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз та багато інших країн.

На початку серпня Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 100 000 доз векторної вакцини від Covid-19 Janssen (Jcovden) в межах міжнародної ініціативи COVAX. Вакцина розподілена та доставлена у 21 область України та місто Київ, повідомило 22 серпня МОЗ України.

Області України отримали різну кількість доз. Скажімо, Дніпропетровська область отримала 10 тис. доз, Харківська – 6 тис., Чернівецька – 5 тис., Київська та Львівська – по 4 тис. доз вакцини Janssen (Jcovden).

«Коронавірусна хвороба нікуди не зникла, ми продовжуємо фіксувати збільшення кількості нових випадків захворювання. Під час війни, коли люди часто змушені перебувати в умовах скупчення та не мають повноцінного доступу до медичної допомоги, захист від Covid-19 за допомогою вакцинації є особливо важливим», – твердить заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

ВООЗ в Україні навчила понад 100 медичних працівників і тренерів з усіх регіонів для проведення подальших каскадних тренінгів з використання вказаної вакцини. Українські медики отримали понад 23000 екземплярів робочих матеріалів про використання цієї вакцини.

«Ці вакцини забезпечать додатковий захист від Covid-19 і ми постійно працюємо з МОЗ України та медичними працівниками, щоб забезпечити людям в Україні доступ до вакцин. ВООЗ закликає всіх скористатися можливістю, щоб захистити себе та інших», – повідомив доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.

Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Має торговельну назву Jcovden. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Вакцина призначена для людей віком від 18 років. В Україні для первинного курсу вакцинації вводять одну дозу.

Вакцина дозволена до екстреного застосування ВООЗ, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

Доставка вакцини Janssen (Jcovden) стала можливою завдяки фінансовій підтримці Великої Британії.