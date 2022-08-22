Якщо у попередні тижні виявляли до 100 нових хворих, то минулого тижня - понад 250

На Львівщині продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. І щотижня їх стає дедалі більше. Якщо позаминулого тижня виявили 306 нових випадків, то минулого тижня вже 560, повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, головна епідемілогиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

Кількість нових випадків захворювання на Covid-19 щотижня збільшується. Якщо у попередні тижні виявляли до 100 нових хворих, то минулого тижня їх було вже 254.

«За останній тиждень, з 15 по 21 серпня, на Львівщині провели 610 досліджень на наявність коронавірусу. З них 560 виявилися позитивними (проти 306 з 544 за попередній тиждень)», – повідомила Наталія Тімко-Іванченко.

Зростає і кількість хворих, які потрапляють до лікарень. Якщо позаминулого тижня на лікуванні у стаціонарах було 138 пацієнтів, то минулого тижня вже 199.

«Зростання числа хворих відбувається в країнах Європи та в Україні загалом. Львівщина не є винятком. Проте, напередодні початку навчального року важливо вжити всіх профілактичних заходів з метою недопущення спалахів в організованих колективах, а також зробити бустерну дозу вакцини тим, в кого минуло 6 місяців від другої дози. У разі найменших ознак застуди – звертайтеся до лікаря», –наголошує епідеміологиня.

Від початку пандемії на Львівщині на коронавірусну інфекцію захворіло 308 937 мешканців області: одужали – 301 041 хворих, померли– 6 707.