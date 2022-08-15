Ще літо, а кількість хворих на коронавірус вже зростає

Упродовж минулого тижня, з 8 до 14 серпня, на Львівщині проведено 544 дослідження на виявлення коронавірусної інфекції. У 306 дослідженнях отримано позитивні результати (за попередній тиждень – 218). За тиждень зафіксовано три летальні випадки від коронавірусної інфекції.

Як повідомила ZAXID.NET генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко, від ускладнень коронавірусної інфекції померли три жінки – дві у Львові, одна – в одному з районів області. Усі вони були невакциновані і мали по три супутні захворювання. Вік двох жінок – понад 80 років і ще однієї – 59 років.

На Львівщині, за її словами, вже понад місяць фіксують зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірус. Щотижня кількість хворих збільшується майде у двічі. Зростає і кількість людей, яких хвороба вкладає на лікарняні ліжка. Зараз у лікарнях перебуває 138 хворих.

На Львівщині від початку пандемії зафіксували 308 377 підтверджених випадків захворювання: 300 969 хворих одужали, 6 707 – померли.

Цієї осені у нас може циркулювати підтип «Омікрону» ВА,5, на який зараз хворіють у Європі й у світі. Цей підтип вже є і в Україні і він значно заразніший, ніж той, який був восени минулого року.

Аби зменшити ризик захворіти і отримати важке ускладнення, Наталія Тімко-Іванченко радить вакинуватися. Особливо людям, котрим за 60 років, які мають супутні захворювання, різні імунодефіцитні стани, бо у яких є ризик отримати різноманітні ускладнення. Цій категорії людей в Україні дозволено вводити другу бустерну дозу, але не раніше, ніж через чотири місяці після першої бустерки.