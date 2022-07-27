Замість студентів на іспит в Ужгородському університеті прийшли інтерни, лікарі та викладачі

30-річний мешканець Закарпатської області Михайло Пасулька отримав умовний термін за переклеювання фотографій у паспортах студентів-медиків, замість яких іспити прийшли складати інші люди. Махінації під час екзаменів в Ужгородському національному університеті поліція викрила у червні 2021 року, тоді повідомлялося про підробку документів понад 20 студентів УжНУ, натомість у матеріалах справи йдеться про махінації із 50 паспортами. Усі підроблені документи належали студентам-стоматологам, вклеєні фото – інтернам, лікарям і викладачам.

Як зазначається у вироку Ужгородського міськрайонного суду, у травні 2021 року Михайло Пасулька із Хуста переклеїв фотографії у паспортах студентів медичного факультету для того, щоб кваліфікаційний іспит за них склали інші люди. Про інцидент в Ужгородському університеті поліція повідомила 2 червня 2021 року, зазначивши, що студентів-медиків викрили на масових махінаціях під час спеціального іспиту «Крок». Тоді повідомлялося про фальсифікацію 20 паспортів, наразі одного з фігурантів справи звинуватили у підробці 50 документів.

За даними слідства, Михайло Пасулька переклеїв у паспорти студентів фотографії інших людей, якій прийшли складати іспит замість них. Усі паспорти належали студентам спеціальності «Стоматологія». Серед тих, хто дав свої документи для переклеювання фото є студенти із Закарпаття, Полтавської, Волинської та Одеської областей. Підробку документів підтвердила технічна експертиза.

Під час судового засідання Михайло Пасулька свою вину визнав повністю, підтвердив усі обставин справи, розкаявся і пояснив, що до нього за допомогою звернулися студенти-медики, які не могли вдруге скласти іспит «Крок 2», що означало для них відрахування з університету. Михайло Пасулька погодився за гроші переклеїти фото у паспортах студентів для складання екзаменів. Фото інших людей, які фактично приходили на іспит, обвинуваченому приносили самі студенти. Махінації в університету виявили правоохоронці, які побачили, що вклеєне у паспорт фото не відповідає віку, вказаному у паспорті.

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Ірина Логойда визнала Михайла Пасульку винним за ч. 3 ст. 357 та ч. 3 ст. 358 ККУ (незаконне заволодіння паспортом; підроблення офіційного документа) та призначила йому три роки обмеження волі з іспитовим терміном на рік. Крім того, обвинувачений має відшкодувати понад 5 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бут оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.

Зазначимо, справу щодо масштабної махінації в Ужгородському університеті під час складання іспиту «Крок»поліція передала до суду у грудні 2021 року. Окрім організатора підробки паспортів, фігурантами справи були 26 інтернів, лікарів і викладачів, які прийшли складати іспит замість студентів. Наразі вирок стосовно Михайла Пасульки – перший у цій справі, наразі вироків стосовно інших фігурантів справи немає. Разом із тим матеріали щодо 26 підозрюваних також у грудні 2021 року було направлено до суду. Правопорушникам загрожує покарання до 3-х років обмеження волі.

Додамо, що Михайло Пасулька не вперше має проблеми із законом – у листопаді 2020 року Хустський райсуд штрафував його на 850 грн за нанесення легких тілесних ушкоджень.