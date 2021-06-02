Замість справжніх студентів-медиків іспит прийшли складати інші особи

Поліція Закарпаття разом з підрозділом міграційної поліції та представниками Центру тестування при МОЗ викрила факт масованої фальсифікації паспортів 20 студентів медичного факультету Ужгородського національного університету (УжНУ), які повинні були складати спеціальний іспит для медиків – «КРОК». Про це повідомили у поліції Ужгорода.

У відомстві розповіли, що під час відпрацювання по боротьбі та протидії нелегальній міграції оперативники відділу міграційної поліції регіону навідалися з перевіркою до УжНУ, де серед студентів чимало іноземних громадян. Там вони припинили та задокументували факт махінацій з документами.

«За заздалегідь продуманою схемою, замість справжніх студентів-медиків іспит прийшли складати інші юнаки та дівчата. Саме їхні фото були вклеєні у паспорти замість справжніх фотографій. Відповідно – іспит фактично складали одні особи, а юридично бали мали зарахуватися на ім’я інших осіб, тобто чинних студентів університету», – йдеться у повідомленні.

відео ГУНП в Закарпатській області

Наразі співробітники відділу міграційної поліції спільно зі слідчими Головного управління поліції Закарпаття проводять документування злочину та спілкуються з усіма фігурантами. Окрім цього поліцейські перевіряють чи причетні до махінацій викладачі та адміністрація навчального закладу.

За фактом підроблення документів відкрито кримінальне провадження. У ході слідства буде встановлено усі обставини справи та усіх причетних до злочину, переконують у поліції.

Зазначимо, що іспити «Крок» загальна назва для серії іспитів, що проводяться Центром тестування при МОЗ України з 1999 року. Ці екзамени проходять в форматі тестування та є обов'язковими для усіх здобувачів освіти в Україні за спеціальностями: медицина, стоматологія, фармація, медсестринство та лабораторна діагностика. Зміст іспитів, їхня кількість та час складання відрізняються для студентів залежно від їхніх спеціальностей та року навчання. Іспит було названо за аналогією з американським медичним екзаменом USMLE, який складається з трьох етапів. Проте, у порівнянні з іспитом у США, українські іспити «Крок» мають чимало відмінностей: зокрема, у часі складання, складності завдань, часткою відсіву тощо.

За ствердженням МОЗ України, основною метою впровадження іспитів «Крок» є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника (інтерна) мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Ці екзамени щороку складають понад 55 тис. вітчизняних та іноземних студентів з більш ніж 140 ВНЗ України.