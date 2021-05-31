Поліцейські повідомили підозру 30-річному мешканцю міста Новий Розділ, який оформив кредити на іншу людину, свого знайомого, а гроші переказав на свої картки. Сума відсотків і пені за півроку набігла на 250 тис. грн.

«Зловмисник, отримавши доступ до інтернет-банкінгу мешканця Львівщини, замінив його особисті дані, пароль та заблокував власнику доступ до здійснення банківських операцій. Окрім того, використавши паспортні дані та іншу конфіденційну інформацію власника рахунку, зловмисник без його відома уклав кредитні договори з 9 фінансовими установами, після чого переказав отримані кошти на власні банківські картки та своїх знайомих, таким чином заволодівши близько 50 тисяч гривень», – повідомили у прес-службі поліції Львівщини.

Це тривало у період з липня до листопада 2020 року. Оскільки за умовами кредиту не сплачувалися щомісячні внески і відсотки, сума боргу і пені набігла до 250 тис. грн. Банки почали вимагати сплатити борг у чоловіка, на ім’я якого відкрили кредити, і лише тоді він дізнався про шахрайство з його документами. Після цього він написав заяву у поліцію.

Шахрая викрили слідчі Стрийського управління поліції спільно з оперативниками кіберполіції. Зібравши необхідні докази сьогодні, 31 травня, 30-річному жителю міста Новий Розділ повідомили про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу комп’ютерів, шахрайстві та порушенні недоторканності приватного життя. За це передбачено до восьми років позбавлення волі. Чоловік вже має судимості у минулому.