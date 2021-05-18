Мешканці Дніпропетровщини займалися фішінгом в інтернеті

Троє 19-річних мешканців Дніпропетровщини ошукали на понад мільйон гривень громадян країн Європи та Америки шляхом створення фейкових сайтів на яких постраждалі залишали свої банківські дані. Про це розповіли у кіберполіції України

У відомстві зазначили, що такий вид шахрайства називається фішинг. Зловмисники створили десяток фішингових інтернет-майданчиків оголошень, де користувачі вводили дані своїх кредиток. Сайти повністю копіювали дизайн іноземних інтернет-майданчиків оголошень.

Зібрані дані карток зловмисники підв’язували до системи безконтактної оплати на телефонах. З рахунків потерпілих фігуранти розраховувалися за покупки у магазинах побутової техніки.

Наразі поліцейські встановлюють, кого саме ошукали українці. Попередня сума збитків сягає понад мільйон гривень.

У помешканнях фігурантів правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та банківські картки. Усе направили на експертизу.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків). Санкція статті передбачає до 170 тис. гривень штрафу.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу зловмисникам. Слідчі дії тривають.

У кіберполіції рекомендують дотримуватись наступних правил, щоб не стати жертвою таких шахраїв:

не переходити за підозрілими гіперпосиланнями, надісланими сторонніми;

для онлайн-шопінгу використовувати лише перевірені ресурси;

уважно перевіряти URL-адресу необхідного сайту, адже один зайвий символ може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

нікому не повідомляти дані карти, паролі та інші дані, що можуть використовуватися для підтвердження платежів;

у разі купівлі на платформі оголошень, обговорювати деталі угоди лише в чаті цієї платформи і не переходити у месенджери.

Нагадаємо, Кіберполіція викрила на Львівщині інтернет-шахраїв, які продавали неіснуючі товари і, отримавши передплату, припиняли зв'язок з клієнтами.