Нелегальний бізнес обслуговували майже 100 осіб

Служба безпеки України викрила та заблокувала у Вінниці мережу шахрайських call-центрів, які ошукували українців через віртуальні «брокерські послуги». Щомісячний обіг такого бізнесу становив 7 млн грн. Про це повідомила СБУ в четвер, 29 квітня.

За даними слідства, схему організував вінничанин, який налагодив роботу трьох підпільних call-центрів. Їхні оператори через ІР-телефонію шукали клієнтів для реєстрації на фіктивних брокерських інтернет-платформах і поповнення спеціально створених електронних рахунків.

«Після цього ділки через мережу афілійованих фірм виводили гроші громадян у тінь і переводили у готівку», ­­– зазначено в повідомленні.

Нелегальний бізнес проіснував майже півроку. Його обслуговували близько 100 осіб.

Під час слідчих дій в офісах виявили понад 200 комп’ютерів та телекомунікаційного обладнання, а також документацію із «доказами протиправної діяльності».

Наразі тривають слідчі дії. За якою статтею відкрита кримінальна справа СБУ не повідомила.