СБУ викрила мережу шахрайських call-центрів із щомісячним обігом в 7 млн грн
Шахраї ошукували українців через віртуальні «брокерські послуги»
Служба безпеки України викрила та заблокувала у Вінниці мережу шахрайських call-центрів, які ошукували українців через віртуальні «брокерські послуги». Щомісячний обіг такого бізнесу становив 7 млн грн. Про це повідомила СБУ в четвер, 29 квітня.
За даними слідства, схему організував вінничанин, який налагодив роботу трьох підпільних call-центрів. Їхні оператори через ІР-телефонію шукали клієнтів для реєстрації на фіктивних брокерських інтернет-платформах і поповнення спеціально створених електронних рахунків.
«Після цього ділки через мережу афілійованих фірм виводили гроші громадян у тінь і переводили у готівку», – зазначено в повідомленні.
Нелегальний бізнес проіснував майже півроку. Його обслуговували близько 100 осіб.
Під час слідчих дій в офісах виявили понад 200 комп’ютерів та телекомунікаційного обладнання, а також документацію із «доказами протиправної діяльності».
Наразі тривають слідчі дії. За якою статтею відкрита кримінальна справа СБУ не повідомила.