Львівська міська рада попередила містян про шахраїв, які називаються благодійним фондом і обіцяють зробити безкоштовний ремонт помешкань. Натомість власникам квартир дають на підпис якісь документи. Управління охорони історичного середовища наголошує, що не має нічого спільного з цією вигаданою програмою і закликає мешканців бути уважними і не підписувати жодних паперів. Посадовці вже написали заяву у поліцію та СБУ.

Як повідомили у міськраді Львова, минулого тижня до них звернулися мешканці, яким раніше невідомий «Європейський Благодійний фонд» розсилає листівки про програму «Євроінтеграція України місто Львів спадщина ЮНЕСКО». Власникам помешкань пропонують у повному обсязі профінансувати відновлення та реставрацію брам, ремонт дахів, під’їздів, фасадів, обладнати у квартирах індивідуальне опалення, встановити металеві двері з домофонами, енергозберігаючі світильники з датчиками руху.

Керівниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко повідомила ZAXID.NET, що листівки надійшли львів'янам поштою у заадресованому конверті, але без вказаних прізвищ.

Частина львів’ян із застереженням сприйняли такі пропозиції, близько десяти з них перепитало в управлінні охорони історичного середовища, чи можна довіряти цій пропозиції. Адже, як відомо, місто співфінансує відновлення історичних брам, дверей і вікон в старовинних будинках, але у пропорції 70/30% разом із мешканцями.

«На офіційному сайті взагалі такого фонду немає. Ми зателефонували на один із номерів телефонів і поспілкувались. Я, як начальник управління, запитувала у них про їхні програми, але нам у відповідь хамовито кричали, що вони з державними органами не співпрацюють», — розповіла Лілія Онищенко.

ZAXID.NET зателефонував за одним із вказаних у листівці номерів телефону. Трубку підняв чоловік, назвався найманим працівником фонду. Він пояснив, що до них може звернутися будь-хто з мешканців Львова і попросити допомоги у ремонті приміщення. Його оглянуть, власник напише згоду на роботи, які виконають повністю безкоштовно. Гроші на роботи, каже працівник фонду, дають іноземні інвестори, хоча ні фірм, ні сум не назвав: «Це все в рамках євроінтеграції».

Попри те, що в назві благодійної програми згадується ЮНЕСКО, до якої належить центральна історична частина Львова, працівник фонду каже, що краще, якщо будинок розташований не в історичній частині, бо тоді роботи не треба погоджувати з владою. Далі представник фонду запитує адресу, щоб перевірити, чи їм підходить саме цей будинок, і просить зателефонувати наступного дня. На запитання про сайт і вихідні дані благодійного фонду він помітно занервував: «Ви хочете, щоб вам дах відремонтували чи вам треба наш офіс?!».

Управління охорони історичного середовища Львівської міськради уже звернулося до поліції та СБУ з цього приводу. За одним із вказаних номерів телефону вже були зафіксовані випадки шахрайства, коли чоловік видавав себе за рієлтора.

«Ми не знаємо, за якою схемою працюють шахраї, але інформуємо про це, щоб мешканці були обачними», — застерігає міськрада.