Нова програма поширюватиметься на будинки, які не є пам’ятками архітектури

Наступного року у Львові розширять програму співфінансування реставрації в історичному центрі міста. Місто допомагатиме відреставрувати не лише історичні брами та вікна, а й сходові клітки, ліхтарі, холи, вітражі та декоративні елементи на головних фасадах житлових будинків.

Як повідомляє ЛКП «Бюро спадщини», взяти участь у програмі співфінансування зможуть виключно представники ОСББ, яке спершу і оплачуватиме всі виконані роботи. Місто повертатиме 90% вартості виконаних робіт.

«Ми зрозуміли, що у таких програмах із ОСББ набагато легше співпрацювати, адже ми матимемо не багато квартир, а одного партнера, який усі проблеми узгоджує з мешканцями», – пояснює начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Нова програма співфінансування відрізняється від попередніх тим, що поширюватиметься на будинки, які не є пам’ятками архітектури, проте мають цінні елементи на фасадах і старші 80 років. Прийом заявок розпочнеться після затвердження програми депутатами міської ради.

Заявку на участь подає ОСББ на ім’я начальника управління охорони історичного середовища через Центр надання адміністративних послуг за формою, яку оприлюднять управління охорони історичного середовища та Бюро спадщини. ОСББ має долучити до заявки копію протоколу загальних зборів щодо участі в програмі і з визначеним видом та обсягом робіт, а також дефектний акт з кошторисом.

Зараз триває обговорення проекту програми, остаточний варіант затвердять за тиждень. Усі охочі можуть залишати свої пропозиції та запитання на Facebook-сторінці управління охорони історичного середовища під постом-презентацією програми.

Додамо, що у Львові зараз діють програми співфінансування реставрації історичних брам, вікон та балконів. Зокрема, у 2020 році вже відреставрували 46 брам і 47 вікон, реставрація балконів триває на вулиці Стецька, 4. Крім того, для ОСББ діє низка програм підтримки для проведення капітальних ремонтів багатоквартирних будинків та покращення енергоефективності.