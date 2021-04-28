У Маріуполі Донецької області в заволодінні чужою квартирою підозрюють 31-річного поліцейського з Маріупольського районного управління поліції та 35-річну ріелторку. Обвинувальний акт щодо фігурантів справи вже передали до суду.

Як повідомила 28 квітня Донецька обласна прокуратура, в серпні 2020 року поліцейський і ріелторка розробили злочинну схему з метою заволодіння 2-кімнатною квартирою мешканки Маріуполя. Правопорушники повідомили 33-річній власниці квартири, що місцева влада конфіскує її житло нібито за погашення комунальних боргів. Як компенсацію жінці пропонували отримати 50 тис. грн, при тому, що ринкова вартість квартири становила понад 300 тис. грн.

Як наголосили у прокуратурі, правоохоронці змогли запобігти відчуженню квартири 33-річної жительки Маріуполя.

Справу проти поліцейського і ріелторки вже передали до суду, їм загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.