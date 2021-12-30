Фото студентів-медиків були вклеєні в паспорти інших людей

Поліція передала до суду справу щодо масштабної махінації в Ужгородському університеті під час складання іспиту «КРОК» студентами-медиками. Відомо, що підробку паспортів із вклеєними фотографіями студентів УжНУ організував 29-річний мешканець Хуста. Іспит замість студентів прийшли складати 23 інтернів та лікарів, а також троє викладачів вишу.

Як зазначається у повідомленні МВС, у червні 2021 року в Ужгород правоохоронці спільно з представниками Центру тестування при МОЗ виявили, що на іспит замість реальних студентів прийшли інші люди із підробленими паспортами.

«У документи студентів, які хотіли обманним шляхом скласти іспит, були вклеєні фото людей, які прийшли складати екзамен. Матеріали щодо 26 підозрюваних направлено до суду. Правопорушникам загрожує покарання від 850 грн штрафу до 3-х років обмеження волі. Серед підставних осіб, які незаконно складали іспит, були інтерни, діючі лікарі та три викладачі», – йдеться у повідомленні МВС.

Підробкою документів займався 29-річний мешканець Хуста. Зараз йому загрожує до трьох років обмеження волі. Складати іспит «КРОК» замість реальних студентів прийшли 26 людей, серед яких інтерни, лікарі, викладачі. Їм також загрожує до трьох років обмеження волі.

«Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті щодо факту махінацій із документами під час складання іспиту в одному з ужгородських вишів», – зазначив Іван Розман, начальник слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції.

Нагадаємо, у червні 2021 року поліція викрила факт масової фальсифікації паспортів понад 20 студентів медичного факультету Ужгородського національного університету (УжНУ), які повинні були складати спеціальний іспит для медиків – «Крок». Фотографії студентів, які мали складати іспит, були вклеєні у паспорти інших людей замість справжніх фотографій. Відповідно – іспит фактично складали одні особи, а юридично бали мали зарахуватися на ім’я чинних студентів УжНУ.

Зазначимо, за інформацією МОЗ, основною метою впровадження іспитів «Крок» є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника (інтерна) мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Ці екзамени щороку складають понад 55 тис. вітчизняних та іноземних студентів з більш ніж 140 ВНЗ України.