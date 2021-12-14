Під час обшуків у фігурантів справи співробітники СБУ та поліції вилучили підроблені медичні документи

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції заявили про викриття у Києві мережі з виготовлення фейкових міжнародних сертифікатів про вакцинацію проти Covid-19. За даними правоохоронців, вона була найбільшою в Україні.

Мережу організували двоє киян, повідомляє СБУ у вівторок, 14 грудня. До схеми вони залучили декількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів із різних регіонів країни. Загалом, уточнює Київська міська прокуратура, участь у ній брали щонайменше десятеро учасників.

Ділки пропонували оформити ковід-сертифікати без фактичного проведення щеплень. За даними слідства, зловмисники домовилися із директоркою комунального медичного закладу Києва та з сімейною лікаркою з Луганщини, які мали доступ до електронної системи охорони здоров’я. Вони вносили дані «клієнтів» до системи eHealth, які потім відображалися у мобільному додатку «Дія» – щомісяця туди завантажувалося понад 2 тис. недостовірних даних.

Як вказують поліцейські, вартість одного підробленого документу становила від 3 до 4 тис. грн. Загалом шахраї отримували понад 5 млн грн щомісяця. Служба безпеки України зазначає, що це найбільша мережа в країні за кількістю виготовлених фальшивих ковід-сертифікатів.

Під час обшуків у домівках та за місцем роботи фігурантів вуличили підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію, комп’ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні телефони та банківські картки.

Слідчі розслідують справу одразу за кількома статтями: шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб; підроблення документів та збут підроблених документів вчинене за попередньою змовою групою осіб; несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах). Фігурантам справи загрожує до п'яти років позбавлення волі.