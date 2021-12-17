Свалявський районний суд на 510 грн оштрафував чоловіка, який пред’явив поліції підроблене посвідчення тракториста. Водій свою вину визнав та пояснив, що отримав фальшиві документи на роботі у Києві.

Як зазначається у вироку Свалявського райсуду, водія екскаватора-навантажувача Ярослава К. поліція зупинила 21 жовтня у селі Поляна Мукачівського району. Чоловік пред’явив поліцейському посвідчення тракториста, яке не відповідало встановленим зразкам і виявилося підробленим.

Під час судового засідання обвинувачений Ярослав К. свою вину у використанні фальшивих документів визнав повністю. Чоловік пояснив, що отримав підроблене посвідчення тракториста-машиніста на роботі у Києві та використовував його.

Відтак, суддя Свалявського районного суду Едіта Вінер визнала водія винним у вчиненні кримінального проступку за ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа) та призначила йому штраф у розмірі 510 грн. Також чоловіка зобов’язали сплатити 686 грн витрат за проведення судово-технічної експертизи. Підроблене посвідчення тракториста вилучили та знищили. Зазначається, що обвинувачений має право на оскарження вироку протягом 30 днів.