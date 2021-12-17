Закарпатський суд оштрафував чоловіка за підробку посвідчення тракториста
Свалявський районний суд на 510 грн оштрафував чоловіка, який пред’явив поліції підроблене посвідчення тракториста. Водій свою вину визнав та пояснив, що отримав фальшиві документи на роботі у Києві.
Як зазначається у вироку Свалявського райсуду, водія екскаватора-навантажувача Ярослава К. поліція зупинила 21 жовтня у селі Поляна Мукачівського району. Чоловік пред’явив поліцейському посвідчення тракториста, яке не відповідало встановленим зразкам і виявилося підробленим.
Під час судового засідання обвинувачений Ярослав К. свою вину у використанні фальшивих документів визнав повністю. Чоловік пояснив, що отримав підроблене посвідчення тракториста-машиніста на роботі у Києві та використовував його.
Відтак, суддя Свалявського районного суду Едіта Вінер визнала водія винним у вчиненні кримінального проступку за ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа) та призначила йому штраф у розмірі 510 грн. Також чоловіка зобов’язали сплатити 686 грн витрат за проведення судово-технічної експертизи. Підроблене посвідчення тракториста вилучили та знищили. Зазначається, що обвинувачений має право на оскарження вироку протягом 30 днів.