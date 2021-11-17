За права тернополянин мав заплатити 7 тис. грн, але передумав, запідозривши фальшивку

24-річний мешканець Тернопільського району написав в поліцію заяву на шахрая, який продав фальшиві водійські права. Юнак без навчання в автошколі та здачі екзамену захотів отримати права водія і знайшов оголошення у Facebook про виготовлення таких прав. Автор реклами запевнив тернополянина, що водійське посвідчення буде справжнім і юнак зможе обрати собі ті категорії, які захоче. Втім, коли отримав посвідчення, запідозрив, що воно є несправжнім.

Тернополянин звернувся до поліцейських із заявою про те, що його обдурили. Він розповів, що планував отримати посвідчення водія без автошколи, знайшов оголошення, в якому вказувалося, що за 7 тис. грн можна отримати посвідчення, яке буде занесене в базу правоохоронців. Від замовника вимагали лише надіслати через пошту відскановані сторінки паспорта та ідентифікаційного коду.

«Автошколу та водіння для тернополянина мали зараховувати заднім числом, а іспити та видачу документу зробити в найкоротші терміни. Аби сумнівів не виникало, оплачувати за роботу можна на пошті при отриманні. Чоловік замовив одразу дві категорії – В та С», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Коли 24-річний тернополянин прийшов забирати свої права на пошту і відкрив конверт, то запідозрив, що документ підроблений.

Хлопець вирішив не платити за посилку, одразу з пошти подзвонив в поліцію і розповів про схему. Правоохоронці вилучили підробку і передали на експертизу. Наразі правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 358 ККУ (підроблення документів, збут підроблених документів). Поліцейські ще намагаються встановити осіб, які виготовляють підроблені посвідчення водія.

Що ж до 24-річного хлопця, який замовив виготовлення посвідчення водія без проходження іспиту та навчання в автошколі, то як повідомили ZAXID.NET в поліції, йому відповідальність не загрожує. Адже він не встиг скористатися фальшивкою і сам зателефонував правоохоронцям.

Зазначимо, нещодавно про схожий випадок повідомила поліція Волині. У Луцьку 19-річний юнак поскаржився патрульним на відсутність у додатку «Дія» купленого водійського посвідчення. За фейкове посвідчення водія лучанин заплатив 4 тис. грн. Цей випадок також наразі розслідується.