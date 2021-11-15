Працівниці міськради відмовились пояснити, у кого купити підроблені документи

Двоє працівниць Мукачівської міськради пред’явили у відділ кадрів підроблені міжнародні сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. 31-річна та 63-річна жінки зізнались поліцейським, що за фальшиві документи заплатили по 1,5 тис. грн, але відмовились пояснити, хто саме їх виготовив. Поліція вже передала справу до суду, колишнім працівницям Мукачівської міськради загрожує штраф або до двох років обмеження волі.

Як зазначається у повідомленні прес-служби поліції Закарпаття, правоохоронці наразі встановлюють особу, причетну до виготовлення фальшивих сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

«Дві працівниці Мукачівської міської ради подали у відділ кадрів завідомо підроблені сертифікати про вакцинацію від COVID-19. Поліція встановила, що фігурантки незаконно придбали підроблені документи, заплативши за кожен 1500 гривень. При цьому жінки не проходили жодних медичних маніпуляцій», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі поліції Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що йдеться про двох жінок віком 31 та 63 роки. Підроблені сертифікати поліція виявила за місцем їх роботи – у Мукачівській міськраді.

Як зазначається в одній із судових процесуальних ухвал, під час досудового розслідування у справі ще 13 жовтня 2021 року поліцейські вилучили оригінали міжнародних свідоцтв про вакцинацію від ковід двох працівниць Мукачівської міськради 1958 та 1990 років народження з явними ознаками підроблення. Правоохоронці провели технічну експертизу свідоцтв, звірили зразки печаток Мукачівського центру первинної медико-санітарної допомоги, а також відтиски печаток одного із мукачівських приватних медичних центрів та його лікаря-вірусолога.

У прес-службі Мукачівської міськради ZAXID.NET зазначили, що наразі фігуранти справи не мають «жодного відношення до Мукачівської міськради», оскільки ще на початку жовтня були звільнені з роботи, коли подали підроблені сертифікати у службу персоналу. Відділ чи комунальне підприємство Мукачівської міськради, де працювали жінки, у прес-службі не називають.

Обом колишнім працівницям Мукачівської міськради уже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа). Матеріали справи правоохоронці уже скерували до суду. Жінкам загрожує до двох років обмеження волі.