Тести з негативним результатом на ковід коштували пасажирам 350 грн

Працівники мукачівського автовокзалу продавали підроблені експрес-тести із негативним результатом на Covid-19. Покупцями фальшивих документів були пасажири автобусів міжобласного та міжнародного сполучення. Поліція викрила схему безпосередньо під час продажу чергового підробленого тесту.

Як у понеділок, 8 листопада, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, покупці сфальшованих тестів на ковід не проходили жодного медобстеження, а отримували підроблений документ всього за 350 гривень. До фальсифікації тестів та їх продажу були дотичні самі працівники автовокзалу.

«З місця події правоохоронці вилучили довідки з ознаками підробки, які досліджуватимуть експерти. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які встигли придбати підроблені тести», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх збут). Усім, хто продавав та купував підроблені ковід-тести зараз загрожує до 5 років тюрми. Розслідування триває, поліція наразі встановлює усіх дотичних до схеми продажу тестів на вокзалі та шукає покупців підроблених довідок.