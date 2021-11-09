Фальшиві тести пропонували купити касири автовокзалу

Правоохоронці розповіли подробиці виявлення схеми підробки та продажу експрес-тестів на коронавірус на автовокзалі у Мукачеві. Зокрема, до злочину, окрім самих працівників вокзалу, причетні лікарі кількох медзакладів Закарпаття.

Як під час брифінгу у вівторок, 9 листопада, повідомив керівник Національної поліції України Ігор Клименко, у касах автовокзалу у Мукачеві, окрім продажу квитків на транспорт, касири пропонували придбати і експрес-тест на ковід із негативним результатом для успішної подорожі на міжобласних та міжнародних рейсах.

«Минула субота, автовокзал міста Мукачево: викрита група, яка займалася в касі не тільки продажем квитків на автобуси, а й до цих квитків також пропонувалися експрес-тести. Коли почали далі розслідувати цей злочин, виявилося, що до цього також причетні кілька лікарів медичних закладів на Закарпатті», – сказав Ігор Клименко.

За його словами, за тиждень поліція відкрила 118 кримінальних проваджень за фактами виготовлення та використання підроблених ковід-сертифікатів. Найбільше такі порушення виявляють на кордонах.

Нагадаємо, працівників автовокзалу у Мукачеві викрили на продажі фальшивих експрес-тестів із негативним результатом на Covid-19. Покупцями документів були пасажири автобусів міжобласного та міжнародного сполучення, вони не проходили жодного медобстеження, а отримували підроблений документ всього за 350 гривень. Поліція викрила схему безпосередньо під час продажу чергового підробленого тесту.