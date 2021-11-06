МОЗ планує ввести «ковідну амністію» для тих, хто придбав сертифікати
Міністерство охорони здоров’я перевірятиме випадки, коли до лікарень потрапляли вакциновані пацієнти
Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість введення «ковідної амністії». Вона стосуватиметься тих, хто купив сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу без проведення щеплення.
«Якщо людина купила сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в ЕСОЗ (е-система охорони здоров’я) і бачить, що не може зробити щеплення (оскільки дані вже є у реєстрі, – ред.). Нам треба це прибрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити», — розповів міністр МОЗ Віктор Ляшко в коментарі журналістам, передає «Укрінформ».
Перевірятимуться й випадки, коли до лікарень потрапляли вакциновані від Covid-19 пацієнти. З його слів, також створюються відповідні комісії, які розглядатимуть випадки важко перенесеної хвороба або летального випадок у вакцинованого. Ляшко додав, що під час таких перевірок виявлятимуть також випадки купівлі підроблених сертифікатів вакцинації.
«Як правило, якщо людина важко переносить Covid-19, вона дуже часто визнає, що має фальшивий сертифікат про вакцинацію», – розповів Ляшко, якого цитує «Інтерфакс-Україна».
Міністр додав, що від загальної кількості госпіталізованих з коронавірусом щодня приблизно 4-6% мають щеплення.
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