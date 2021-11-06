Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість введення «ковідної амністії». Вона стосуватиметься тих, хто купив сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу без проведення щеплення.

«Якщо людина купила сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в ЕСОЗ (е-система охорони здоров’я) і бачить, що не може зробити щеплення (оскільки дані вже є у реєстрі, – ред.). Нам треба це прибрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити», — розповів міністр МОЗ Віктор Ляшко в коментарі журналістам, передає «Укрінформ».

Перевірятимуться й випадки, коли до лікарень потрапляли вакциновані від Covid-19 пацієнти. З його слів, також створюються відповідні комісії, які розглядатимуть випадки важко перенесеної хвороба або летального випадок у вакцинованого. Ляшко додав, що під час таких перевірок виявлятимуть також випадки купівлі підроблених сертифікатів вакцинації.

«Як правило, якщо людина важко переносить Covid-19, вона дуже часто визнає, що має фальшивий сертифікат про вакцинацію», – розповів Ляшко, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

Міністр додав, що від загальної кількості госпіталізованих з коронавірусом щодня приблизно 4-6% мають щеплення.