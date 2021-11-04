Невакциновані українці, які перехворіли на Covid-19, зможуть отримати цифровий сертифікат про одужання, який дозволятиме упродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись у жовтій та червоній зонах карантину. Відповідні зміни сьогодні були схвалені урядом, повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

«Сертифікат про одужання буде формуватися лише для тих, у кого лікар встановив діагноз Covid-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифіката та надалі. Документ не згенерується, якщо ваш діагноз Covid-19 було встановлено до появи нового типу сертифіката, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році», – йдеться у повідомленні.

Діятиме послуга з наступного тижня.

У відомстві наголосили, що обов’язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ – завантажити сертифікат не зможуть.

«На сьогодні у нас понад 400 тис. українців хворіють на Covid-19 і мають підтверджений лікарем діагноз. Для них ми запускаємо новий вид документа – цифровий Covid-сертифікат на підставі одужання. Згенерувати його буде можливо в застосунку або на порталі Дія через 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу Covid-19 в електронній системі охорони здоров’я. Документ буде доступним для генерації та чинним протягом 90 днів. Отримати його можна буде не більше двох разів на рік за наявності підтвердженого і внесеного лікарем в електронну систему діагнозу Covid-19», – прокоментувала заступник міністра з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Також повідомляється, що новий Covid-сертифікат буде двох видів:

внутрішній – для використання всередині країни в умовах «жовтого» та «червоного» рівнів епіднебезпеки;

міжнародний – для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС (перелік країн тут) (з урахуванням вимог, які встановлює кожна країна).

У МОЗ нагадали, що усі, хто перехворів на Covid-19, на 28-й день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу методом ПЛР/визначення антигену вірусу SARS-CoV-2, можуть безпечно вакцинуватись.

Зауважимо, що згідно з даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, невакциновані від коронавірусу люди мають в 11 разів більший ризик померти від штаму «Дельта», ніж вакциновані. Ризик захворіти у невакцинованих у 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини.