Львівські науковці тестують українську вакцину від коронавірусу у польській лабораторії. Вакцину перевірятимуть на інфікованих коронавірусом мишах.

Директор Інституту біології клітини НАН України Андрій Сибірний у вересні 2020 року виграв ґрант 10 млн грн від Національного фонду досліджень України на розробку вакцини від Covid-19. Українську вакцину виготовляють на основі очищеного рекомбінантного білка з оболонки вірусу SARS-CoV-2. Цим білком вірус приєднується до клітини людини і проникає в організм.

Розроблену українську вакцину відправили на тестування у польські лабораторії в Ґданську та Кракові. Там спершу досліджуватимуть імуногенність препарату – чи провокує вакцина появу антитіл, – а потім його тестуватимуть на інфікованих коронавірусом трансгенних мишах. В Україні досліджувати вакцину не можуть, адже, каже науковець, тут немає лабораторії, де можна в штучних умовах працювати з вірусом, а також відсутній закон, що дозволяє ввозити трансгенні організми.

«За ґрантовим проектом, ми повинні протестувати білкову вакцину на лабораторних тваринах, щоб перевірити, чи захищає вона від смерті після інфікування коронавірусом. В Україні таких тварин немає, тому вакцину відправили у лабораторію в Краків, де її перевірятимуть на спеціальних мишах. Одна така миша коштує 180 євро, їх купуватимуть в США», – розповів ZAXID.NET Андрій Сибірний.

На цьому ґрантовий проект закінчується, але робота над розробкою препарату триватиме. За словами Андрія Сибірного, після тестування на мишах вакцину необхідно перевірити на хом’яках і людиноподібних мавпах. Щоправда це коштує дуже дорого й не входить у вартість ґранту. Якщо препарат пройде успішне тестування на тваринах, його необхідно перевірити на людях. Для цього, каже науковець, потрібно 20-30 тисяч добровольців.

За попередніми підрахунками львівських науковців, налагодження промислового випуску вакцини коштуватиме приблизно півмільярда євро.

Разом із вакциною проти коронавірусу, науковці Інституту біології клітини НАН України розробляють ще одну вакцину, яку можна буде використовувати як спрей чи суспензію. Вона складається не з очищених білків, а з суспензії дріжджів, до яких приєднані білки вірусів одного чи кількох штамів. Цю розробку також подали на ґрантовий проект, який коштує 10 млн грн.

Якщо перша вакцина дуже дорога і в тестуванні, і в розробці, то виготовлення другої вакцини обійдеться дешевше, каже науковець, адже гриби, які є основою вакцини, легко вирощувати в Україні.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно схвалила вісім вакцин проти Covid-19. Зокрема для екстреного використання дозволені вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield (який виробляється на основі технології AstraZeneca), Johnson & Johnson, Sinopharm, Coronavac та Covaxin (Bharat Biotech).