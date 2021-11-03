В Індії Covaxin раніше рекомендували для щеплення дітей від 2 років

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила для екстреного використання індійську вакцину проти коронавірусу під назвою Covaxin. Про це йдеться у повідомленні на сторінці ВООЗ у Twitter.

Це вже восьма вакцина, яка отримала такий статус.

Препарат розробила компанія Bharat Biotech.

Технічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації (SAGE) визначила, що вакцина Covaxin відповідає стандартам захисту від коронавірусу, а користь від вакцини значно перевищує ризики.

Експерти рекомендували використовувати її двома дозами з інтервалом у чотири тижні між щепленнями для всіх вікових груп віком від 18 років і старше.

Дослідження показали ефективність Covaxin на рівні 78%. На думку науковців, препарат підходить для країн з низьким і середнім рівнем доходу через легкість зберігання.

Поки що препарат схвалили лише для дорослих. Також у ВООЗ визнають, що поки що недостатньо даних, щоб оцінити ефективність та безпечність цієї вакцини для вагітних.

В Індії Covaxin схвалили ще на початку січня 2021 року. А в жовтні Індія першою у світі дозволила використовувати вакцину проти коронавірусу для дітей від 2 років. Схвалення отримав саме Covaxin.

До цього ВООЗ уже схвалила для екстреного використання вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield (який виробляється на основі технології AstraZeneca), Johnson & Johnson, Sinopharm та Coronavac.