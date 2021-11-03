ВООЗ схвалила восьму вакцину проти коронавірусу
Нею стала індійська вакцина Covaxin від компанії Bharat Biotech
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила для екстреного використання індійську вакцину проти коронавірусу під назвою Covaxin. Про це йдеться у повідомленні на сторінці ВООЗ у Twitter.
Це вже восьма вакцина, яка отримала такий статус.
Препарат розробила компанія Bharat Biotech.
Технічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації (SAGE) визначила, що вакцина Covaxin відповідає стандартам захисту від коронавірусу, а користь від вакцини значно перевищує ризики.
Експерти рекомендували використовувати її двома дозами з інтервалом у чотири тижні між щепленнями для всіх вікових груп віком від 18 років і старше.
Дослідження показали ефективність Covaxin на рівні 78%. На думку науковців, препарат підходить для країн з низьким і середнім рівнем доходу через легкість зберігання.
Поки що препарат схвалили лише для дорослих. Також у ВООЗ визнають, що поки що недостатньо даних, щоб оцінити ефективність та безпечність цієї вакцини для вагітних.
В Індії Covaxin схвалили ще на початку січня 2021 року. А в жовтні Індія першою у світі дозволила використовувати вакцину проти коронавірусу для дітей від 2 років. Схвалення отримав саме Covaxin.
До цього ВООЗ уже схвалила для екстреного використання вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield (який виробляється на основі технології AstraZeneca), Johnson & Johnson, Sinopharm та Coronavac.