У Китаї фіксують зростання кількості інфікованих штамом пташиного грипу H5N6. Про це повідомляє агенція Reuters.

Влада Китаю вже повідомила про спалах Всесвітній організації охорони здоров'я.

Хоча кількість хворих поки нижча за кількість інфікованих штамом H7N9 у 2017 році, але наслідки H5N6 викликає серйозніші — багато хто з хворих перебуває в критичному стані, щонайменше шестеро людей загинуло.

«Зростання кількості випадків захворювання людей у ​​Китаї цього року викликає занепокоєння. Це вірус, який викликає високу смертність», – заявили у Медичному центрі університету у Роттердамі, який займається вивченням штаму.

У ВООЗ повідомили, що більшість хворих мали контакт зі свійською птицею, і немає підтверджених випадків передачі вірусу від людини до людини. У заяві організації йдеться про «термінову» необхідність подальшого розслідування, що допоможе зрозуміти ризики поширення пташиного грипу на людей.

Там нагадують, що віруси пташиного грипу постійно циркулюють серед свійських та диких птахів, але рідко заражають людей. Проте внаслідок мутації, вірус може трансформуватися, почати легко поширюватись серед людей і спровокувати пандемію