Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук депутата Закарпатської облради Пейтера Чабу, який не вказав у декларації дві компанії, зареєстровані в Угорщині. За даними правоохоронців, депутат виїхав з України до 24 лютого та досі не повернувся. Про підозру йому оголосили заочно.

Як повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро, депутат Закарпатської обласної ради Пейтер Чаба не задекларував дві фірми, зареєстровані у Будапешті. Йдеться про декларацію за 2020 рік

«Депутат не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про дві компанії, зареєстровані ним у Будапешті (Угорщина), сумарний статутний капітал яких становить 93 млн угорських форинтів (8,9 млн грн)», – йдеться у повідомленні.

Дії депутата розцінили як внесення недостовірних даних до е-декларації. У понеділок, 9 січня, НАБУ і САП повідомили Пейтеру Чабі про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

У прес-службі НАБУ уточнюють, що підозрюваний депутат виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення Росії і відтоді не повертався, про підозру йому повідомили заочно. Наразі Пейтера Чабу розшукують.