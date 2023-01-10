Петро Гнидюк звільнився з посади керівника Служби автомобільних доріг в січні 2020 року

Екс-начальника Служби автомобільних доріг Хмельниччини Петра Гнидюка звільнили від покарання за нецільове використання 11 млн грн. За версією слідства, посадовець вирішив спрямувати на ремонт мосту у Старокостянтинові гроші з бюджету на поточний ремонт дороги, хоча він мав би організувати окрему процедуру для виділення цієї суми. Вищий антикорупційний суд визнав чоловіка винним, але постановив звільнити його від покарання через закінчення строків давності.

Зазначимо, що питання про ремонт переправи через річку Случ у місті Старокостянтинів постало в 2018 році. Через руйнацію міст потребував капітального ремонту.

«Кошти на такі цілі закладені не були, а тому для проведення необхідних робіт та їх фінансування потрібно було провести відповідну бюджетну процедуру. Попри це, керівником служби таку роботу не організовано, а здійснено закупівлю робіт з поточного обслуговування дороги, на що з державного бюджету витрачено 11 млн грн», – повідомляла обласна прокуратура.

Судове засідання Вищого антикорупційного суду у цій справі відбулось 9 січня цього року. Як повідомляє прес-служба установи, суд перекваліфікував дії обвинуваченого із ч.2 на ч.1 ст. 210 ККУ, оскільки прокурор не довів кваліфікуючої ознаки цього злочину – наявності особливо великих розмірів бюджетних коштів.

«Так, суд визнав доведеним лише два епізоди нецільового використання бюджетних коштів на загальну суму 2,6 млн грн, що мали місце у 2019 році. Колегія суддів врахувала всі пом’якшуючі обставини та призначила покарання, передбачене санкцією цієї статті, що діяла на момент вчинення діяння – штраф в розмірі одна тисяча неоподаткованих мінімумів громадян [17 тис. грн]», – йдеться у повідомленні

Щоправда, навіть цей штраф чоловік не платитиме, бо через закінчення строків давності суд вирішив звільнити посадовця від покарання. Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.