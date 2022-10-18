Керівник берегівської автошколи наразі перебуває у СІЗО

У Берегові поліція затримала 60-річного директора місцевої автошколи, якого підозрюють у хабарництві. За версією правоохоронців, чоловік систематично брав хабарі за сертифікати про навчання та успішні складання іспитів. Чоловіка затримали під час одержання 8,5 тис. грн від учня автошколи.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, директора автошколи затримали у вівторок, 18 жовтня, під час одержання хабара від клієнта. «За 8500 гривень фігурант користувався своїм службовим становищем та «продавав» сертифікати про проходження навчання у автошколі та успішне складання іспиту», – йдеться у повідомленні.

Ані назви автошколи, ані жодних даних про директора правоохоронці не повідомляють. У прес-службі поліції Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що затриманий – 60-річний мешканець Берегова. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі чоловік перебуває у СІЗО, слідств у справі триває.