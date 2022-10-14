За свої послуги чоловік отримав 5,5 тис. грн. Його на гарячому затримали правоохоронці

Хмельницька поліція затримала чоловіка, який за гроші обіцяв позачергово зареєструвати автомобіль. Свої послуги він пропонував людям, які безрезультатно намагались стати в електронну чергу, або просто хотіли це зробити якомога швидше. За вплив на працівників сервісного центру він брав 5,5 тис. грн. Під час передачі грошей його затримали правоохоронці.

Про викриття чоловіка прес-служба прокуратури Хмельниччини повідомила у п'ятницю, 14 жовтня. Як встановило слідство, хмельничанин за гроші пропонував допомогу людям, які безуспішно намагалися стати в електронну чергу на сайті регіонального сервісного центру ГСЦ МВС, аби зареєструвати автомобіль.

«За окрему плату він запевняв, що допоможе зареєструвати автомобіль в той же день. За вплив на посадових осіб сервісного центру, щодо прийняття рішення про позачергову реєстрацію транспортного засобу та видачу відповідних документів він просив 5,5 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали правоохоронці в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Також йому вже вручили підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом), яка передбачає до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.