Хмельницький суд призначив 34 тис. грн штрафу автоінструктору, який виманив в учня 4,5 тис. грн. Чоловік переконав переселенця з Херсонщини, що лише заплативши цю суму можна успішно здати іспит для отримання водійського посвідчення. Гроші він начебто мав передати іншим службовим особам, але натомість привласнив собі. Як саме викрили чоловіка, наразі невідомо. Автоінструктор уклав угоду при винуватість та погодився сплатити 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, інструктор працював у приватному підприємстві «Ін авто». Під час однієї з навчальних поїздок він повідомив учневі, що для успішного складання екзамену необхідно заплатити службовим особам територіального сервісного центру 4,5 тис. грн. За це учень мав начебто безперешкодно отримати посвідчення водія категорії «С1Е», «СЕ».

Відомо, що хабар він отримав 29 червня, коли переселенець здавав іспит на водіння. Гроші, які він начебто мав віддати службовим особам, автоінструктор забрав собі. Як саме його викрили та затримали, у вироку не зазначається.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч.1 ст. 369 ККУ (підбурювання до надання неправомірної вигоди). Наприкінці липня автоінструктор уклав з прокурором угоду про винуватість, у якій визнав провину та погодився на покарання.

Суддя Анатолій Марцинкевич затвердив угоду та призначив чоловікові 34 тис. грн штрафу. Крім того, 4,5 тис. грн, які чоловік отримав від учня, постановили конфіскувати для держави. Також чоловік повинен заплатити 1,5 тис. грн процесуальних витрат.