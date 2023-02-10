Червоноградський міський суд Львівщини визнав уродженку Волині винною в крадіжці 500 тис. грн. Їй призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у два роки.

Як вказано у вироку суду за 7 лютого 2023 року, уродженка села Ботин, що неподалік Луцька, 24 лютого 2022 року, коли почалась повномасштабна війна в Україні, перебувала на Львівщині і вкрала у жінки 500 тис. грн. У вироку прихована адреса, де саме трапилась крадіжка, проте вказано, що жінка проникла у житловий будинок, помітила рюкзак, у якому було півмільйона гривень готівкою та вкрала гроші.

У суді жінка визнала свою провину у вчиненні крадіжки. При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачена є безробітною, неодруженою і має на утриманні чотирьох дітей.

Справу розглядала суддя Неля Отчак. Вона визнала уродженку Волині винною у вчинені крадіжки та призначила покарання у вигляді п’яти років тюрми, однак звільнила жінку від відбування покарання з іспитовим терміном у два роки. Вкрадені 500 тис. грн суд зобов’язав повернути власниці.