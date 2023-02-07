Колишнього начальника Держекоінспекції Закарпаття звинуватили у привласненні талонів на пальне, яке було закуплене за державні кошти для екоінспекції. За даними слідства, керівник закарпатської ДЕІ використав для власних потреб талони на 930 л бензину і дизелю. Наразі посадовцю оголосили про підозру в зловживанні службовим становище, за скоєне йому загрожує до п’яти років тюрми. Ні в прокуратурі, ні в ДБР імені фігуранта справи не називають, проте, за даними джерел ZAXID.NET йдеться про 58-річного Григорія Зуба, який керував Держекоінспекцією Закарпаття з вересня 2021-го по квітень 2022 року, а до лютого 2023 року очолював тернопільську Держекоінспекцію.

Про оголошення підозри колишньому керівнику Держекоінспекції у Закарпатській області у вівторок, 7 лютого, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, посадовець привласнив паливні скретч-карти, закуплені за державні кошти на потреби закарпатської екоінспекції.

«У розпорядженні підозрюваного опинилися талони на 930 л дизельного пального та бензину. Надалі, маючи на меті особисту вигоду, він використав їх на власний розсуд. Після цього посадовець був переведений на аналогічну посаду в іншу область», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі Закарпатської прокуратури та у ДБР жодних даних про затриманого не уточнюють, проте, за інформацією ZAXID.NET йдеться про 58-річного Григорія Зуба, який керував держекоінспекцією Закарпаття у 2021 році та згодом був переведений у Тернопіль.

Григорію Зубу оголосили про підозру за ч. 2 ст. 191 ККУ (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). За скоєне екс-посадовцю загрожує до п’яти років позбавлення волі. Наразі слідство триває.