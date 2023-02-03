Посередник отримав гроші за оформлення вантажу з парафіном

Правоохоронці повідомили про підозру в хабарництві начальнику одного з митних Чернівецької області. За даними ДБР, митник організував схему поборів з перевізників товарів з Азії та Європи. За кожне оформлення митної декларації «без перешкод» з кожної вантажівки митник брав по тисячі доларів. Гроші отримував через колишнього колегу в Києві. І посередника, і митника затримали правоохоронці після одержання 12 тис. доларів за пропуск вантажівок з парафіном. Зараз посадовцю загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як у п’ятницю, 3 лютого, повідомила прес-служба ДБР, митник із Буковини систематично отримував хабарі з кожної вантажівки, яка транспортувала товари з Азії та ЄС. Керівник митного посту долучив до схеми свого знайомого – колишнього працівника митниці. Спільник отримував кошти від перевізників у Києві. Його затримали під час одержання від перевізників ще 12 тис. доларів, які мав передати митнику.

«Правоохоронці затримали посередника у Києві на одержанні 12 тис. дол. – другої частини неправомірної вигоди. За ці гроші посадовець обіцяв без «зайвих» питань оформити підприємцю оптову партію товарів широкого вжитку», – додали у прес-службі СБУ.

У Чернівецькій обласній прокуратурі уточнили, правоохоронці задокументували факт одержання 3 тис. доларів США ще у листопаді 2022 року, а 1 лютого цього року посередника затримано у Києві після одержання 12 тисяч доларів США. За вказану суму товариству з обмеженою відповідальністю обіцяли оформлення за зниженим митним платежем ввезеного на територію України парафінового воску.

Наразі митнику оголосили про підозру в отриманні хабарів службовою особою, поєднаному з вимаганням, а його спільник – у пособництві (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі на з конфіскацією майна.