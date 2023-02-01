У середу, 1 лютого, у керівництва податкової Києва відбулися обшуки у справі про незаконне отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету. Сума збитків оцінюється у 30 млрд грн, повідомила LIGA.net з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.

Згідно з цією інформацією, слідчі ДБР провели обшуки у заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві та у виконувачки обов’язків голови податкової служби Києва Оксани Датій.

Обшук стосується незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету. За даними слідства, через незаконні дії до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд грн державного бюджету.

Згодом прес-служба ДБР повідомила, що виконувачка обов’язків начальника київської податкової Оксана Датій за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств і додали, що вона очолює Комісію з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.

«Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн», – повідомили в ДБР.

У відомстві додали, що в іншому епізоді керівництво київської податкової причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

Також ДБР досліджує спосіб життя виконувачки обов’язків начальника київської податкової, який не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів. Одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів.

Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів.

«У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій вже знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше», – додали в ДБР.